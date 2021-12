Roma, tutto su Grillitsch

Alla Roma, per stessa ammissione di Josè Mourinho, manca la qualità. Ecco perché il rientro di Pellegrini - è volato a Dubai per le vacanze insieme al fisioterapista di fiducia, tornerà a Trigoria il 27 dicembre con 3 giorni d'anticipo rispetto ai compagni di squadra - e i sacrifici di Cristante - 55 partite nel 2021 - non possono bastare al futuro giallorosso.

Per l'immediato Tiago Pinto - tornato in Portogallo per il Natale -, ha individuato in Florian Grillitsch il profilo giusto per rinforzare la linea mediana. Da un paio di settimane un intermediario sta proponendo Hector Herrera dell'Atletico Madrid, che però convince meno: età, ingaggio e caratteristiche fanno riflettere il gm giallorosso.

Per l'estate però, la Roma alza il tiro e punta a regalare al tecnico titolari. Piace Bruno Guimaraes - nella Capitale a metà novembre in visita ad Ibanez - del Lione, mediano dinamico e di qualità. Il brasiliano - passaporto spagnolo - ha già attirato su di sé gli interessi della Premier League e del Borussia Dortmund.

Un altro profilo a cui la Roma è interessata è quello di Douglas Luiz dell'Aston Villa, in scadenza nel 2023.

Capitolo terzino: sfumato Dalot, anche per Kristensen sembrano esserci pochi margini, visto che il Salisburgo non apre al prestito. Rimangono dunque Henrichs - nei giorni scorsi chiesta la cessione al Lipsia - e Stryger Larsen, finito ai margini dell'Udinese dopo la decisione di non rinnovare con i friulani.

