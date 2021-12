ROMA-SAMPDORIA: le probabili formazioni dei quotidiani. Mourinho conferma l'11 che ha battuto l'Atalanta

LR24.IT - Per l'ultima gara dell'anno, non vuole rischi Josè Mourinho. Contro la Sampdoria, infatti, il tecnico è orientato a confermare la stessa formazione che sabato ha stravinto a Bergamo. Tra i pali Ru Patricio; dietro confermato Smalling con Mancini e Ibanez. Kardorp e Vina sugli esterni, con Veretout, Cristante e Mkhitaryan al centro. In attacco la coppia Abraham-Zaniolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham