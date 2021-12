Roma-Samp, in porta c'è Falcone: il bambino di 'Viaggi di nozze'

Dal set di Viaggi di Nozze con Carlo Verdone allo Stadio Olimpico di Roma: è la storia di Wladimiro Falcone, portiere della Sampdoria, che questa sera sarà protagonista in campo, per la prima volta, contro la "sua" Roma.

Falcone è nato e cresciuto a Roma e, appena neonato, è apparso in una delle scene più iconiche del film Viaggi di Nozze con Carlo Verdone: è il piccolo che l'attore romano tiene in braccio mentre cerca disperatamente di prenotare un charter per la Tunisia. Nel mondo del calcio ha mosso i primi passi nelle giovanili della Lodigiani, prima di sfiorare la Roma, la squadra per la quale tifa sin da quando è bambino. Ma fu proprio la Sampdoria a spuntarla, prelevandolo direttamente dalla Vigor Perconti, nota società giovanile del territorio capitolino.

(roma.repubblica.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE