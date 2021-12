Roma, Mourinho oggi in silenzio. Zaniolo multato dal Giudice Sportivo

Josè Mourinho non vuole togliere energie alla squadra rispondendo a domande sul suo passato o sulla questione Zaniolo: queste la motivazione che sta dietro al rifiuto del tecnico della Roma di parlare in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. A proposito di Nicolò Zaniolo, il Giudice Sportivo ha multato il classe '99 per 2000 euro "per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Intanto, per la sfida contro i nerazzurri, lo Special One dovrà fare a meno di Abraham e Karsdorp, squalificati, di Pellegrini, ma anche di El Shaarawy: lesione al polpaccio destro la diagnosi per l'attaccante esterno.

