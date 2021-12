Roma, lavori al centro. Ora Kamara vola in pole

Un centrocampista manca come il pane ed è l'acquisto che Mourinho aspetta con ansia dalla scorsa estate. In attesa di chiudere la trattativa per Aisnley Maitland-Niles, sarà proprio il mediano il prossimo passo del gm Tiago Pinto. Il nome è quello di Boubacar Kamara, in scadenza come l'altro obiettivo in pole Grillitsch: costa tanto, una ventina di milioni, è una pedina importante della seconda in classifica in Ligue 1, ma la sua situazione contrattuale costringe la sua squadra a pensare a una cessione. Il giocatore piace molto alla Roma, ma il problema è la liquidità e ci sono due strade per arrivare al suo acquisto: o incassare i soldi delle cessioni di Villar e Diawara, o incrociare il destino del francese a quello di Pau Lopez e Under. Il Marsiglia a giugno verserà ben 20,4 milioni di euro nelle casse della Roma, ma da questi la società giallorossa potrebbe scalare il costo di Kamara. Un'operazione contabile che farebbe tutti felici e contenti.

(Gasport)