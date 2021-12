Roma lab: da Felix a Zalewski, ecco i ragazzi pronti per Mourinho

Felix che ha regalato alla Roma una vittoria pesante a Genova ed è appena rientrato dallo stop per il Covid, Volpato che ha esordito contro l’Inter, Bove e Zalewski che tanto bene stanno facendo in prima squadra, sempre con gli atteggiamenti giusti, pur giocando poco. Se c’è un tesoro che a Trigoria José Mourinho sta provando a lucidare per il futuro è quello sui giovani provenienti dal vivaio.

Il tecnico giallorosso segue tanto i ragazzi della Primavera, lavora con loro sul campo e fuori, li segue in tutto e per tutto. Anche la società fa lo stesso mettendo a disposizione dei ragazzi una struttura dedicata con preparatore, nutrizionista ed esperti di comunicazione.

