Roma, il primo rinforzo: arriva Maitland-Niles

Tiago Pinto si sta confrontando in queste ore con i Friedkin e con Mourinho e conta di presentare il primo rinforzo all’inizio del nuovo anno: dovrebbe essere l’inglese Ainsley Maitland-Niles, esterno destro dell’Arsenal, con il quale la Roma ha già raggiunto da un paio di settimane l’accordo economico. Manca però l’intesa tra i club. E dopo il naufragio della trattativa per Xhaka, l’estate scorsa, questo elemento non è soltanto formale. L’Arsenal chiede un prestito con obbligo di riscatto subordinato a condizioni facili mentre la Roma vorrebbe inserire nel contratto un numero elevato di presenze, sì da acquistare il calciatore a giugno ove si rivelasse davvero utile alla squadra. In più sulle cifre dell’eventuale trasferimento definitivo le posizioni sono ancora lontane.

(corsport)