Roma-Grillitsch, si può. E c'è il tentativo per Roca

Josè Mourinho attende i suoi 'regalini' per il mercato di gennaio e la Roma sonda il mercato principalmente per due ruoli: quello del terzino destro e quello del centrocampista. E se dalla Spagna rimbalza la voce di un interessamento per Sergino Dest del Barcellona, che però difficilmente lo lascerà partire a gennaio, le strade che porterebbero a Diogo Dalot e Max Aarons sembrano in salita: la partenza del primo da Manchester sembra essere stata scongiurata dall'arrivo di Rangnick, che lo impiega da titolare. Il secondo costa tanto. Il mercato italiano offre poi soluzioni di contorno, come Bereszinski della Samp. La sensazione è che il nome giusto non sia ancora stato individuato da Tiago Pinto.

Capitolo centrocampista: se Zakaria sembra ormai destinato alla Premier League, i giallorossi lavorano su Grillitsch, in scadenza con l'Hoffeneim. Da monitorare la situazione Bayern Monaco, intenzionato a snellire il monte ingaggi. Ecco spiegati i contatti per Marc Roca - che può arrivare in prestito - e le voci delle ultime settimane su Corentin Tolisso - ingaggio però molto alto per le casse del club di Trigoria -.

Ma c'è anche un mercato delle cessioni. Non solo gli esuberi in senso stretto come Fazio, Santon e Riccardi, ma anche altri giocatori devono trovare una sistemazione. Come Gonzalo Villar, che andrà via a gennaio. Per lui l'interesse del Valencia.

