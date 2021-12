Roma Femminile, Spugna cerca i quarti di coppa a Pomigliano

Sfida decisiva di Coppa Italia per la Roma Femminile. Le ragazze di coach Spugna scendono in Campania per affrontare il Pomigliano nell'ultima partita del mini-girone di qualificazione. Chi vince accede direttamente ai quanti di finale, alle giallorosse in virtù della miglior differenza reti può bastare anche solo il pareggio.

Nella lista delle convocate due novità. Prima chiamata dell'ultimo acquisto Emilie Haavi e il ritorno di Serena Landa, di nuovo disponibile dopo aver archiviato la rottura del legamento crociato.

(Corsport)