Altri 3 casi di Coronavirus nella Roma Femminile, che portano il totale a 7: i nuovi contagi sono quelli di Valeria Pirone, Angelica Soffia e Benedetta Glionna, tutte in campo nel 5-0 contro la Romania in Nazionale. Andrà comunque regolarmente in scena la sfida contro la Samp: il regolamento prevede che Alessandro Spugna, allenatore delle giallorosse, possa pescare dalle tesserate over 16 per completare la rosa.

(Corsera)