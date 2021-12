Roma, due positivi. Pellegrini: “Mourinho è l’uomo perfetto”

Sarebbero un paio i calciatori giallorossi positivi al Covid. Nella serata di ieri tutta la squadra si è sottoposta ai tamponi molecolari e i risultati saranno resi noti solo oggi, ma i calciatori di ritorno da Dubai sarebbero risultati positivi al tampone rapido fatto a Fiumicino. Questo non significa automaticamente che la positività sarà confermata dal molecolare, ma comunque il rischio è alto. I positivi, se confermati, saranno messi in isolamento mentre il resto della squadra oggi potrà ricominciare a lavorare in vista del match del 6 gennaio con il Milan. A Trigoria ci sarà sicuramente Lorenzo Pellegrini, che ha rilasciato una lunga intervista al sito della società in cui ha fatto un bilancio del 2021. Il 2021 è stato un anno importante, in cui ha ereditato la fascia da capitano e firmato il rinnovo del contratto più importante della sua carriera. Ancora non è chiaro se contro la Juventus (9 gennaio) ci sarà un Olimpico con la capienza ridotta al 50%. La società giallorossa, che nel frattempo ha bloccato la vendita dei biglietti, è in attesa della pubblicazione del decreto e delle linee guida da parte dei vari dipartimenti. In base a quello che verrà scritto, esistono vari scenari per tutelare chi ha già acquistato i biglietti, ma i primi ad essere tutelati saranno gli abbonati.

(corsera)