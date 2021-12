Roma, a giugno rivoluzione in attacco: spunta la pista Correa

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - [...] A gennaio molto dipenderà da Mayoral. Se lo spagnolo non andrà via la Roma resterà così come è, con Felix portato in pianta stabile in prima squadra. Se Borja dovesse andare alla Fiorentina la Roma potrebbe tornare sul mercato ma visto che le priorità sono altre, in difesa e a centrocampo, è possibile che Mou continui a dare fiducia a Felix e magari a qualche altro ragazzo della Primavera.

In estate, invece, le cose cambieranno perché Mkhitaryan è in scadenza di contratto e potrebbe anche decidere di chiudere la carriera altrove. Carles Perez potrebbe andar via per giocare di più, Borja andrà via sicuramente, e a quel punto la Roma tornerebbe, e tornerà, sul mercato per prendere un titolare forte che possa giocare con Abraham. Un giocatore di fantasia, ma che veda anche la porta. A parametro zero Pinto continua a monitorare Azmoun dello Zenit (che sta provando a rinnovargli il contratto) mentre dalla Spagna arriva la notizia dell’interesse per Angel Correa dell’Atletico Madrid. Le caratteristiche sarebbero quelle giuste, l’età anche (ha 26 anni) ma la concorrenza è tanta.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO