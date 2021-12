Serata da ex, quella che vivranno Josè Mourinho ed Edin Dzeko. Ma se per lo Special One ad applaudire saranno sia i tifosi della Roma che quelli dell'Inter, il popolo romanista potrebbe riservare all'attaccante bosniaco una buona dose di fischi. Pesa lo strappo andato in scena in estate, con modalità non particolarmente gradite alla piazza. Ma se dovesse segnare, Dzeko non esulterebbe: un'ultima forma di rispetto nei confronti del pubblico che è stato suo per 6 stagioni.

(La Repubblica)