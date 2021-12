Ripresa a Trigoria, oggi tamponi per tutti. Manca Spinazzola: visita a fine mese

La Roma riprende oggi gli allenamenti in vista del turno del 6 gennaio e della sfida con il Milan. Ritrovo a Trigoria per tutti oggi pomeriggio, con l’obbligo dei tamponi. Domani si torna a lavorare per preparare al meglio la ripartenza, che prevede in soli tre giorni le sfide a Milan e Juventus (6 e 9 gennaio). Mourinho ritroverà finalmente Lorenzo Pellegrini, che si allena da solo già da lunedì scorso. Per Spinazzola, invece, bisognerà aspettare probabilmente la fine del mese e l'attesa visita di controllo con il dottor Orava.

(Gasport)