Ricarica Mou, obiettivo Champions. Da Ibanez a Zaniolo: la Roma cala i suoi assi

L'arte del mimetizzarsi: può essere questa l'arma in più della Roma di Mourinho. Il tecnico giallorosso è il primo a predicare modestia nei confronti delle big, anche se c'è da scommettere che in cuor suo batta sempre l'ardore di chi vuole finire per esultare partendo da sfavorito. Ma a proposito di mimesi, occhio alla difesa della Roma: la linea arretrata si maschera da reparto d'attacco e nella stagione attuale porta in dote, al momento, 7 gol. E su tutti spicca Roger Ibanez, cannoniere con 4 reti all'attivo.

Capitolo Smalling: sul difensore inglese giungono notizie incoraggianti. Il fastidio all’adduttore sembra essere gestibile e così, in vista della delicata sfida di sabato contro l’Atalanta, le speranze di vederlo in campo stanno lievitando.

L'altra buona notizia è il ritorno di Zaniolo, che oggi lavorerà parzialmente insieme al resto del gruppo, ma che in vista della gara contro l'Atalanta non dovrebbe avere problemi. Scenderà nuovamente in campo in coppia d'attacco con Tammy Abraham.

(gasport)