Si sono fronteggiate 207 volte in 94 anni Roma e Inter, una sorta di record: il distacco sugli altri incroci è dovuto alla lunga serie di sfide andate in scena tra giallorossi e nerazzurri nelle coppe: ben 25, che hanno assegnato 10 trofei. La Roma ne ha vinti 3, i nerazzurri 7. Fra i vari incroci anche un 6-0 per la Roma nel 1942, anno del primo scudetto.

(corsera)