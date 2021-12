Ramadani: l'evasione fiscale sfiora i 60 milioni

Presunta evasione fiscale per un ammontare che sfiorerebbe i 60-70 milioni di euro quella per cui è al momento indagato Abdilgafar «Fali» Ramadani, procuratore macedone, tra i più potenti nel mondo del calcio. L'agente gestisce un parco atleti per un valore che si attesta sui 770 milioni di euro circa e nell'ambito dell'indagine per i presunti reati di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, riciclaggio e autoriciclaggio, la Guardia di Finanza ha perquisito l'agente sportivo Pietro Chiodi e acquisito documentazione da 11 società non indagate: Juventus, Torino, Milan, Inter, Verona, Spal, Fiorentina, Cagliari, Roma, Napoli e Frosinone.

(Il Messaggero)