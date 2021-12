Raccolta di giocattoli all’Olimpico

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A tre giorni da Natale, dopo le numeroso campagne benefiche lanciate nel mese di dicembre, l’AS Roma rinnova ancora una volta il suo impegno a fianco delle categorie più sensibili. Il club giallorosso, tramite la fondazione Roma Cares, ha organizzato in collaborazione con Hyundai, un’iniziativa in favore dei bambini della Casa Famiglia Ciavattini e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In occasione della gara di questa sera contro la Sampdoria tutti i tifosi presenti -previsti 50.000 spettatori- sono stati invitati a recarsi all’Olimpico portando con sé un dono per i piccoli ospiti della Casa Famiglia. I giocattoli potranno essere consegnati all’interno del Fan Village, sotto l’albero di Natale realizzato da Hyundai. All’interno dello stadio invece saranno distribuite alcune t-shirt celebrative, che da bordo campo verranno sparate sugli spalti da una squadra di Babbi Natale. L’iniziativa è stata promossa tramite un video con protagoniste alcune giocatrici della Roma Femminile, che si sono raccomandate: “Portate soltanto giocattoli nuovi!”.