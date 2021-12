Primi nel girone ma Mou si arrabbia: «Siamo naif»

Il brivido finale del secondo gol del Cska Sofia sporca un po’ la vittoria per 3-2 della Roma, che riesce comunque a chiudere da prima il girone di Conference League, sbarcando così direttamente agli ottavi di finale di marzo, evitando lo spareggio. «Sono felice perché abbiamo vinto e siamo arrivati primi, ma non è possibile per me aver rischiato così tanto prendendo quei due gol, e siamo stati fortunati a vincere - spiega infastidito Mourinho - Borja Mayoral è una delle poche cose che mi è piaciuta di questa partita. Contento per il primato del girone, soprattutto perché non avremmo avuto una rosa per giocare due partite in più a febbraio».

Duro e molto critico con i suoi, lo Special One non è quindi soddisfatto in pieno della pre- stazione in Bulgaria. «Non è possibile vincere 2-0 e poi nel secondo tempo avere dei comportamenti naif in campo, non si può fare per me esser rimontati poi dal 3-0 al 3-2».

(La Repubblica)