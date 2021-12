Plusvalenze: i pm puntano la camera di compensazione

E' sul sistema della camera di compensazione - meccanismo adottato dalla Lega di Serie A che consente ai club di fare operazioni di mercato di fatto scambiandosi crediti e debiti - che i pm Polizzi e Cavalleri stanno concentrando la loro attenzione, nell'ambito dell'inchiesta sulle plusvalenze che martedì ha portato la Guardia di Finanza nella sede dell'Inter. In casa nerazzurra si continua a mostrare serenità sul tema, ma il discorso riguarda tutti i club del campionato. Allo stato attuale però non c'è nessun indagato e l'ipotesi di reato è quello di false comunicazioni sociali, in un fascicolo aperto contro ignoti.

Ora servirà del tempo per esaminare le carte acquisite dagli investigatori. Occhi puntati sulle cosiddette 'recompre'.

(gasport)