Pinto promette rinforzi: Grillitsch sempre in pole

Mourinho aspetta i rinforzi. Friedkin è disposto ad accontentarlo, il mercato di gennaio si avvicina e sono tanti i giocatori che vengono proposti a Tiago Pinto. Uno di questi è i ventiseienne attaccante argentino Angel Correa, in uscita dall’Atletico Madrid. In Spagna sono sicuri che potrebbe trovare una sistemazione in Italia e tra i club interessati a lui c’è anche la Roma. Tra i club che hanno fatto sondaggi ci sono in primis la Juventus, che aveva seguito a lungo il giocatore in passato, e il Napoli, ma anche la Roma ha manifestato il proprio interesse. La priorità però è il centrocampista, Zakaria è al centro di un’asta alla quale la Roma non intende partecipare, adesso gli obiettivi di Pinto sono Grillitsch e Tolisso. Entrambi andranno in scadenza a giugno e potrebbero partire a gennaio. Per l’austriaco dell’Hoffenheim la strada sembra più facile: l’ingaggio e il costo del cartellino sono alla portata della Roma. Per il ruolo di vice Karsdorp sono in corsa Aarons del Norwich e Henrichs del Lipsia, Dalot del Manchester United è diventato più complicato.

(corsport)