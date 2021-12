Per Mourinho Villar non difende: Inter e Valencia provano l’assalto

Con Fonseca in panchina, Gonzalo Villar sembrava aver trovato il suo habitat naturale. Quest'anno il centrocampista spagnolo ha visto regredire le sue prestazioni e anche la sua considerazione all’interno delle squadra giallorossa, fino a sparire dai radar di Mourinho. Troppo poco incline al calcio che piace all’allenatore portoghese, soprattutto troppo poco portato alla fase difensiva.

6 presenze, tutte in Conference League e senza mai finire neanche una partita, neanche un minuto in campionato. Ecco perché andrà via, se non a gennaio sicuramente a giugno. Inter e Valencia sono alla finestra.

(Gasport)