Per il «Faraone» polpaccio ko. Terzini cercasi

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Doppia beffa per Mourinho. Dopo la sconfitta del Dall'Ara, lo Special One si ritrova con una rosa decimata in vista del big match in programma dopodomani all'Olimpico contro l'Inter di Inzaghi. Tammy Abraham e Rick Karsdorp salteranno la sfida con i nerazzurri per squalifica: entrambi erano diffidati e ieri sera sono finiti sul taccuino di Pairetto. L'inglese è stato ammonito ingiustamente a pochi secondi dall'intervallo per uno scontro involontario con Svanberg. Assurda invece la dinamica che ha portato al cartellino giallo di Karsdorp: al 90' l'olandese, consapevole del rischio squalifica, ha litigato con gli avversari e protestato reiteratamente con il direttore di gara fino a farsi ammonire. Una condotta che rischia di costare cara alla Roma, visto che sabato l'unico terzino destro a disposizione sarà Reynolds. L'idea di adattare El Shaarawy a destra aveva stuzzicato Mourinho, ma anche in questo caso la fortuna non sembra sorridere al portoghese: ieri infatti il Faraone è stato costretto a chiedere il cambio a 7' dall'inizio della ripresa a

causa di un fastidio al polpaccio destro e le sue condizioni saranno verificate nelle prossime ore. Fuori Pellegrini e Spinazzola, Villar spera di «negativizzarsi» dal Covid mentre per Felix non sembrano esserci i tempi. La squadra è rientrata a Roma subito dopo la partita, con staff tecnico e giocatori che hanno trascorso la notte al Fulvio Bernardini: questa mattina il gruppo tornerà in campo alle 12.