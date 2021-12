Pellegrini: «Seguo le orme di Totti e De Rossi»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Il punto del capitano. Con un infortunio da gestire e la sua Roma reduce dalla qualificazione agli ottavi di Conference League, Lorenzo Pellegrini racconta a «The Players Tribune» il percorso di crescita iniziato a Trigoria con l'arrivo di Mourinho: «Stiamo lavorando parecchio per creare una mentalità vincente, il mister ci dice sempre che deve essere una delle maggiori qualità. Ovviamente, questo cambiamento non può accadere in un minuto, ma sono sicuro che siamo sulla strada giusta. E so di giocare una parte importante in questo processo. Penso tanto a come giocava Totti. Non potrò mai paragonarmi a lui, ma mi piacerebbe provare a ripetere qualcosa di simile, cercando anche di spiegare a tutti cosa significhi la Roma. Questo è un punto d’arrivo. Roma è... Roma». Un cammino simile a quello di Daniele De Rossi, un'altra bandiera romanista: «Quando a San Siro contro l’Inter ho giocato la mia prima partita da capitano della Roma non avrei potuto essere più orgoglioso. Stavo seguendo le orme di Francesco e Daniele, due leggende». Menzione speciale per Rudi Garcia, il tecnico che gli regalò l'esordio in Serie A: «A lui mi lega un sentimento di stima e riconoscenza. “Tieniti pronto. Perché oggi…” Disse solo questo»