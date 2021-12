Pellegrini, lettera d’amore: “Roma la cosa più grande”

"Non esiste una squadra più grande di Roma". Lorenzo Pellegrini dichiara amore eterno al club che lo ha cresciuto, reso grande e gli ha consegnato la fascia di capitano. Una responsabilità che il centrocampista sente sulle sue spalle: "Questa non è una fabbrica di talenti, questo non è un trampolino per andare in una squadra più grande. Perché non esiste una squadra più grande. Questo è un punto d’arrivo. Roma è Roma", ha scritto in una lunga lettera pubblicata da The Players Tribune, che ripercorre la sua carriera: dai problemi al cuore a 16 anni a quando è stato tesserato dalla Roma, fino ad arrivare all’esordio in prima squadra grazie a Rudi Garcia. Poi, la cessione al Sassuolo e il ritorno a Roma e la fascia: "Penso tanto a come giocava Francesco(Totti ndc), non potrò mai paragonarmi a lui, ma mi piacerebbe provare a ripetere qualcosa di simile. Stiamo lavorando parecchio per creare una mentalità vincente, perché Mourinho vuole che sia una delle nostre maggiori qualità".

(Il Messaggero)