Passione giallorossa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'Olimpico si sta trasformando sempre più nella casa dei romanisti. Anche domani sera per l'ultima gara dell'anno contro la Sampdoria sugli spalti ci sarà il tutto esaurito: ieri sera erano 47800 i biglietti staccati, ma la vendita proseguirà fino a domani. Una risposta importante da parte del pubblico, soprattutto per un match fissato alle 18.30 di un mercoledì pre natalizio. Se dovessero andare esauriti anche i circa 4000 tagliandi ancora a disposizione - il club che ha aperto anche il settore ospiti ai tifosi giallorossi - sarebbe il settimo sold out da inizio stagione, un numero che certifica l'entusiasmo che ha travolto la piazza dal giorno dell'annuncio di José Mourinho. Da inizio stagione quando la Roma ha giocato in casa non si è mai andati sotto la soglia dei 35mila tifosi presenti allo stadio e, con la riapertura al 75%, il numero degli spettatori ha sempre superato i 40mila. Una media destinata a rimanere intatta anche durante l'anno nuovo, come testimoniano i gli oltre 10mila «pacchetti» già venduti per le gare con Cagliari, Genoa e Verona. Un'ondata d'amore alimentata dall'ottimo avvio di campionato e proseguita nei mesi successivi nonostante le difficoltà incontrate a metà del girone d'andata, che ha accompagnato la squadra anche lontano dall'Olimpico: i settori ospiti sold out a Bergamo e Torino o i 300 tifosi volati in Norvegia per assistere al disastro con il Bodo Glimt sono solo alcuni esempi.

Dopo i quattro gol rifilati all'Atalanta, l'intenzione Mourinho e dei giocatori è quella di fare un regalo di Natale anticipato al popolo giallorosso e chiudere il 2021 con la settima vittoria nelle ultime dieci gare disputate. Contro la Sampdoria il tecnico dovrebbe schierare la stessa formazione scesa in campo al Gewiss Stadium: Karsdorp risponderà ancora una volta presente dopo aver stretto i denti domenica scorsa a causa di un colpo alla caviglia mentre va verso la conferma anche Ibanez, entrato in diffida e quindi a rischio (come Cristante) in vista del big match del 6 gennaio a San Siro con il Milan.

Nel frattempo arrivano buone notizie dall'infermeria di Trigoria: ieri El Shaarawy ha svolto parte del lavoro aggregato al gruppo. Ancora individuale invece per Pellegrini e Spinazzola. Il capitano giallorosso verrà monitorato nelle prossime settimane per capire se sarà possibile tentare di averlo a disposizione per l'inizio del girone di ritorno mentre il terzino a gennaio sosterrà un controllo con il dottor Lempainen per stabilire quando potrà tornare a lavorare gradualmente in gruppo