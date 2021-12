Passa lo straniero: costi, opportunità ed eccellenze attirano gli imprenditori stranieri verso i club italiani

Sono ormai diverse le proprietà straniere per quanto riguarda i club di Serie A - Roma, Fiorentina, Spezia, Genoa, Inter, Milan, Venezia e Bologna hanno già accolto le proprie -. L'interesse di imprenditori non italiani nelle società di calcio del nostro campionato è sempre più forte. Ne parla per il quotidiano Pierfilippo Capello, figlio di Fabio, esperto di diritto sportivo e internazionale che monitora e segue per Withers i movimenti attorno al calcio italiano.

Al primo posto fra le motivazioni di tanto interesse ci sono «i costi poco elevati. Con i soldi che si spendono per acquistare un club di medio-basso livello in A oppure di alta classifica in B, in Inghilterra non prendi praticamente niente. Numero due: i margini di crescita. Tutti, all’estero, hanno la sensazione che il calcio italiano possa progredire molto in breve tempo, mentre è impossibile che lo stesso accada, ad esempio, alla Premier, che ha già ottimizzato i profitti. Numero tre: a noi sembrerà strano, ma tanti apprezzano il nostro campionato, lo ritengono attraente. Numero quattro: le infrastrutture non ci sono, quindi rappresentano un potenziale enorme business. Numero cinque: in Italia ci si può permettere di sbagliare una stagione, perché ci si rimettono 10 o 20 milioni; se lo stesso errore lo commetti in Inghilterra, il buco diventa una voragine».

