Mourinho torna in conferenza stampa, alle 10, prima di una partita di Serie A e chissà se avrà voglia di parlare anche del terreno dello Stadio Olimpico, più volte criticato in passato. Le condizioni dell'erba, con il contributo del freddo, non sembrano migliorate come si è visto giovedì durante Lazio-Galatasaray tanto che Sarri l'ha definito "ingiocabile".

(Corsport)