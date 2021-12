Pallotta punge: «Non va bene il silenzio dei Friedkin»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - James Pallotta punge i Friedkin. L'ex presidente della Roma ha voluto commentare il momento che la squadra di Mourinho sta attraversando, polemizzando sarcasticamente con chi ha sempre visto nel miliardario bostoniano il principale problema del club: «Le cose non vanno bene - spiega a Notizie.com - ma diranno che sarà sempre colpa mia, è così giusto?». Un attacco nei confronti dei contestatori che lo hanno accompagnato costantemente durante la sua gestione.

Pallotta non ha risparmiato neanche la nuova proprietà: «Sono sempre in silenzio? Non va bene, bisogna parlare, non si fa così». Sarebbe curioso se proprio le parole di Pallotta spingessero i Friedkin a rilasciare le loro prime dichiarazioni pubbliche da proprietari della Roma. Nel frattempo inizia a muoversi qualcosa sul fronte stadio. Un mese e mezzo fa i Friedkin si sono rivolti a Deloitte per una consulenza strategica sul piano di sviluppo. Al momento le aree prese in considerazione per costruire l'impianto sono: la zona dei Mercati Generali sull'Ostiense, l'ex Sdo di Pietralata oltre ad un complicato piano di ristrutturazione dell'Olimpico.