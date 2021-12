Olimpico intitolato a Paolo Rossi: c'è il si della Camera

Adesso è ufficiale anche il primo passo della politica. Ieri, infatti, la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno (387 voti a favore, 5 contrari e due astenuti) con cui impegna il Governo a valutare la possibilità di intitolare l’Olimpico a Paolo Rossi. E ieri le tifoserie di Roma e Lazio (che nell’Olimpico giocano) hanno dimostrato di non capire e condividere la scelta. Contrari anche alcuni politici come Paolo Cento, presidente del Roma Club Montecitorio ed ex sottosegretario all’Economia: «Rossi è un patrimonio, ma questa mozione rischia di essere un boomerang. L’Olimpico c’entra poco con la sua storia calcistica, sarebbe più appropriato intitolargli uno stadio ad uso esclusivo della Nazionale italiana o in una città in cui ha giocato».

(gasport)