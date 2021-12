Occasione Herrera, la Roma ci pensa

L’ultima idea della Roma risponde ai requisiti richiesti da Mourinho: qualità ed esperienza. Nei giorni scorsi al club giallorosso è stato offerto il cartellino di Hector Herrera, centrocampista messicano classe 1990 in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. Un'occasione, visto che Herrera (già in passato accostato ai giallorossi quando vestiva la maglia del Porto) con Simeone in questa stagione ha giocato solo due partite da titolare e difficilmente verrà confermato a giugno. Si può prendere con un pugno di milioni accontentando l’Atletico che eviterebbe di perderlo a parametro zero. Resta da capire se sia possibile trovare un'intesa sullo stipendio. Tra l'altro ha il passaporto portoghese, quindi sarebbe tesserabile come comunitario.

Una pista da tenere d’occhio, almeno quanto Florian Grillitsch che a sua volta è arrivato alla fine del contratto coni tedeschi dell'Hoffenheim. Due centrocampisti diversi, anche per età (Grillitsch ha cinque anni in meno, ma che rispondono entrambi alle caratteristiche desiderate. Oltre al centrocampista, arriverà un estemo che possa alternarsi con Karsdorp. Se poi dovessero entrare soldi dalle cessioni, gli innesti potrebbero essere addirittura tre. In particolare Tiago Pinto si sta concentrando sulla cessione di Diawara. Scontato anche l'addio di Villar, che ha richieste in Spagna e un tiepido interessamento del Valencia. Difficile però che queste operazioni in uscita producano denaro: ci tratterebbe in entrambi i casi di prestiti con diritto di riscatto.

(Corsport)