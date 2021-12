Non solo Maitland Niles, la Roma pesca in Premier: fari su Wellens e Loftus-Cheek

GAZZETTA.IT (C. ZUCCHELLI) - Rui Patricio e Abraham sono arrivati, Xhaka è rimasto un sogno di una notte (e qualcosa di più) di mezza estate, Maitland Niles è l’obiettivo più vicino, Wellens dello United il nome da tenere d’occhio, Loftus-Cheek il giocatore che a centrocampo metterebbe tutti d’accordo. José Mourinho, che a Londra ha casa e affetti, tanto da aver trascorso lì il Natale, guarda, e con lui Tiago Pinto, con occhio molto interessato alla Premier, campionato che tra Tottenham, United e Chelsea conosce benissimo. [...]

In questo senso, poi, la Roma ha già in squadra cinque giocatori - Rui Patricio, Tammy, Smalling, Mkhitaryan, in parte anche Veretout (che però di fatto non è mai stato impiegato) - che conoscono il campionato italiano e hanno militato in Premier, un aspetto che a Mou non dispiace per niente. Anzi. E può essere importante nell’inserimento di Maitland e, eventualmente, del diciannovenne Wellens, un ragazzo che Mourinho conosce dai tempi dello United, quando era poco più che un bambino, ma non ha mai perso di vista.

