Nasce la Roma british

E' una Roma che parla sempre più inglese: così, dopo l'arrivo di Smalling e quello di Abraham, sarà Ainsley Maitland Niles a sposare la causa giallorossa. Era del resto prevedibile che Mourinho, dati i suoi ultimi 8 anni di carriera, avesse un occhio di riguardo per la Premier League. Tiago Pinto, per il giocatore dell'Arsenal, lavora al prestito con diritto di riscatto: 750mila euro subito e 10 milioni in estate per accaparrarsi il 24enne che può giocare sia in fascia che in mediana.

Ma potrebbe non essere finita qui: date le difficoltà per arrivare a Grillitsch, la Roma ha chiesto sempre all'Arsenal informazioni per Mohamed Elneny, mediano in scadenza tra 6 mesi. Per ora però l'egiziano è stato messo in stand-by, vista la sua imminente partecipazione alla Coppa d'Africa. Da monitorare poi anche i nomi di Loftus Cheek del Chelsea e di Wellens dello United.

Se poi la Roma riuscisse anche a liberarsi degli esuberi, potrebbero farsi discorsi diversi: i giallorossi potrebbero infatti rientrare nella corsa per Boubacar Kamara del Marsiglia, che piace a Milan, Juve e Newcastle - i Megpies hanno presentato già un'offerta da 10 milioni di sterline -. Per lui, una scorciatoia potrebbe essere rappresentata dai conti aperti con il club francese per Pau Lopez e Cengiz Under. Ma servirebbe l'ok dei Friedkin.

