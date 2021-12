Napoli, il progetto per la difesa: Kumbulla e Mandava

[...] La prima idea, quella che Giuntoli ha buttato lì sul tavolo, riguarda Marash Kumbulla: avrà ventidue anni a febbraio, gli piaceva già tanto al tempo del Verona, ed ora che c’è bisogno - nel Napoli - di un centrale che possa formare la quaterna (con Koulibaly, Juan Jesus e Rrahmani) ha fiutato l’aria ed ha rilanciato. Poi c’è un elenco-bis, che comprende altri profili: Szalai (23) del Fenerbahçe, Sanchez del Tottenham e, se l’Empoli dicesse di sì, Luperto, che sa già quanto basta per catapultarsi nel Napoli e riprendersi un po’ del suo passato.

[...] Giuntoli ha provato a far pressioni sul Lilla, per riuscire a strappare in anticipo Mandava (27) che sarebbe (sarebbe) prenotato per giugno prossimo, quando il mancino andrà in scadenza: missione quasi impossibile ma non abbandonata. Non ora.

(corriere dello sport)

