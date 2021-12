Mourinho ritrova Thiago Motta e la Roma la sua bestia nera

Domani contro lo Spezia per Mourinho sarà una sfida nella sfida con Thiago Motta, con cui ha vinto il Triplete all'Inter, mentre la squadra ligure è stata una vera e propria bestia nera per la Roma nel recente passato. In qualche caso i giallorossi hanno perso la faccia non solo per le prestazioni sul campo, ma anche per episodi rimasti in negativo nella storia (la sconfitta a tavolino dello scorso anno, il 19 gennaio, in Coppa Italia per le 6 sostituzioni operate dell'ex tecnico Paulo Fonseca).

In campionato non è andata molto meglio: quattro giorni dopo quella partita i giallorossi vinsero 4-3 all’Olimpico ma soffrendo tantissimo e con un gol nel recupero di Pellegrini, mentre al ritorno finì 2-2. In un’altra occasione la Roma fu eliminata in Coppa Italia (stagione 2015-16) dalla squadra ligure. (Corsera)