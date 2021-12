Mourinho il primo a incoronare Gasperini: già tredici anni fa

Il primo complimento speciale? Dallo Special One. Negli ultimi 2 anni, da quando la vetrina della Champions ha esposto il suo lavoro sotto le luci migliori, Gian Piero Gasperini non ha fatto collezione solo di record, ma anche di complimenti. José Mourinho, come per diverse altre cose, può dire di essere arrivato primo anche in questo.

La sua investitura è datata 26 ottobre 2008, più di 13 anni fa. Mourinho quel giorno stupisce con un taglio di capelli stile marine (si scoprirà poi essere il rimedio ad un errore del parrucchiere). A San Siro si è appena giocata Inter-Genoa, finita 0-0. A fine partita lo Special One affrontando i microfoni dà una botta di qua e una di là. Quella per i suoi è una specie di tackle a gamba tesa, e gli indiziati sono Cruz, Balotelli e Obinna, entrati nella ripresa: «Chi gioca pensando solo a se stesso presto scoprirà chi sono». Quella per il collega è una carezza: «Ci tengo molto a fare i complimenti al Genoa e a Gasperini: per sbloccare la partita ho cambiato giocatori, posizioni, tattica; ho provato a variare tutto quattro, forse cinque volte, ma lui ha sempre risposto alla grande alle mie mosse con le sue».

