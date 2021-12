Mourinho cala il poker, la Roma mai così bella frena il volo Atalanta

Ieri a Bergamo e dintorni solo tanta paura per il terremoto, ma al Gewiss Stadium si è abbattuto il terremoto Roma sull'Atalanta. Per i nerazzurri una scossa al minuto 1 e via, ha traballato, ha reagito, ma non è riuscita a riprendersi, anche se pesa l’incertezza per quel 2-2 annullato nella ripresa che Gasperini non è riuscito a spiegarsi. Ma la miglior Roma della stagione ha meritato il successo, pronta alla battaglia e alle ripartenze micidiali, rifilando ai nerazzurri 4 reti.

Non è la prima volta che l’Atalanta prende gol nei primi minuti della partita, il gol lampo di Abraham ha messo la gara in discesa per i giallorossi che poi però hanno legittimato il vantaggio: Mourinho non ha sbagliato nulla, la Roma ha accettato i duelli uomo contro uomo, ha rischiato poco ed è stata cinica e micidiale in ripartenza. (Gasport)