Mourinho bacchetta i suoi: «Non possiamo crearci problemi da soli»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - A far sorridere Josè Mourinho c'è soltanto il primo posto nel girone. Dopo la vittoria con il Cska Sofia lo Special One se la prende con la sua squadra per i due gol regalati agli avversari e la cattiva gestione del risultato nel quarto d'ora finale: «Non possiamo crearci questi problemi da soli - sbotta il portoghese - non si può vincere 3-0 e ed essere in controllo della gara per poi perdere palla con comportamenti naif. I gol presi sono inaccettabili. Sono felice perché abbiamo vinto, ma non è possibile prendere 2 gol sul 3-0».

Parlando di playoff scongiurati grazie al regalo dello Zorya, il tecnico rimarca ancora una volta come quella della Roma non sia una rosa adatta a competere su tre fronti: «Non abbiamo la rosa per affrontare tre competizioni, per questo evitare di giocare due partite in più è importante. Quello che è successo in Ucraina non potevamo controllarlo e siamo stati fortunati. E' fondamentale non dover giocare quelle due partite». Carezza per Borja Mayoral, che grazie al suo gol e un'ottima prestazione ha aiutato la squadra a portare a casa la vittoria: «Una delle poche cose che mi è piaciuta. Gol bellissimo ma al di là di quello mi è piaciuto molto come ha giocato. Il suo atteggiamento non mi sorprende perché lavora sempre bene, mi è piaciuta la sua qualità che ha messo nel gioco».

Dopo la partita la squadra è rientrata in Italia e oggi riprenderà a lavorare a Trigoria in vista dell'impegno di lunedì prossimo con lo Spezia. Non ci sarà Zaniolo, assente per squalifica, uscito per un fastidio all'adduttore destro contro il Cska.