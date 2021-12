Una spalla per Abraham: in tre per un posto

Lunedì la Roma tornerà in campo contro lo Spezia per ripartire anche in campionato dopo la vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia. Josè Mourinho, deve scegliere il partner di Abraham data la squalifica di Nicolò Zaniolo. Fino a pochi giorni fa la maglia era sicuramente di Shomurodov mentre ora si sono aggiunti anche Felix e Mayoral. Il match dello spagnolo di giovedì ha convinto lo Special One soprattutto per come i due giocatori in attacco si sono cercati e spesso trovati. Tammy Abraham, che ha raggiunto quota 10 gol, sarà l’uomo che dovrà fare la differenza in avanti date le assenze di Zaniolo e Pellegrini. In Serie A la media del numero 9 tentenna ancora mentre in Europa ha una media di un gol ogni 60 minuti. Per diventare un “mostro” come gli ha detto lo Spcial One, giocare con un attaccante vicino non può che farli bene.

(Il Messaggero)