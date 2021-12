Mou sei ancora tu? Materazzi: "E' lo stesso di sempre". Oriali: "Ne sa una più del diavolo"

Rendimento altalenante per la Roma in questa prima fase di stagione. E allora a commentare il primo segmento di avventura per Mourinho in giallorosso ci sono diversi protagonisti del mondo del calcio che con lo Special One hanno avuto a che fare. Comincia Marco Materazzi: "Lui è lo stesso di sempre, per me non è cambiato. Adesso è in una piazza diversa, non facile ma stimolante: è come se fosse un reset della carriera ed è chiaro che, al di là di questa partita in cui siamo avversari, tutti facciamo e faremo sempre un po'il tifo per lui".

Dice la sua anche Josè Morais, ex capo match analyst proprio nell'Inter di Mourinho: "Se sarà romanista come è stato interista? Non lo so. Questa domanda ha troppe variabili. Posso solo dire che Josè è quello di sempre, un tecnico incredibile e un punto di riferimento per tutti. Darà sempre e solo il massimo".

Anche Lele Oriali crede in Mourinho: "Se lo trovo cambiato? No, a me sembra lo stesso, il solito volpone che ne sa una più del diavolo. E lo trovo integrato nella nuova realtà, come se fosse nella Capitale da anni: anche questo dimostra la sua abilità ed intelligenza. Se l'amore dei romanisti sarà mai grande come il nostro dipenderà anche dal tempo che passerà lì".

(gasport)