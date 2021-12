Mou sdoppia la Roma. Si torna ai 4 difensori?

Alla lista dei giocatori recuperati per la gara di Bergamo, che già contava Zaniolo e Smalling, si è aggiungo anche Carles Perez. Con lo spagnolo, Mourinho ritrova un'alternativa tattica importante, che potrebbe permettere al tecnico portoghese di tornare alla difesa a 4, modulo che lui predilige. Mourinho potrebbe fare un pensiero al 4-2-3-1 nonostante le assenze di Pellegrini, El Shaarawy, Spinazzola e Felix. L'ago della bilancia è proprio Carles, perché con lui si potrebbe tornare al vecchio modulo: Karsdorp e Vina terzini, due tra Smalling, Mancini e Ibanez in difesa, Cristante e Veretout in mediana, Zaniolo, Mkhitaryan e Carles alle spalle di Abraham. Senza lo spagnolo lo Special One potrebbe rischiarsela giocando uomo contro uomo: difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibanez, Karsdorp e Vina sulle fasce, Cristante, Veretout e Mkhitaryan in mediana e la coppia Zaniolo-Abraham. I dubbi di formazione potrebbero essere sciolti nella conferenza stampa pre-partita di Mourinho, attesa alle ore 16:00. Intanto, si va verso il superamento dei 45mila spettatori per il match contro la Sampdoria, mentre sono stati venduti quasi 7 mila pack per le gare contro Cagliari, Genoa e Verona.

(Corsera)