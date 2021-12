Mou: «Resterei anche sei anni qui». Gasp: «Il Var sbaglia, non è credibile»

«Starei anche sei anni sulla panchina della Roma perché è un progetto che mi piace, ma serve qualcosa in più. Sono venuto qui e ho firmato per tre anni, non bastavano un anno e mezzo o due», dice José Mourinho che dopo l'impresa con l'Atalanta guarda al futuro. Dall'altra parte Gasperini è furioso col Var in occasione del gol annullato per fuorigioco: «Era autorete di Cristante, mi dimostrino che Palomino l’ha toccata. Perché se è così allora è fuorigioco, altrimenti per l’ennesima volta si cambia regolamento. Gli arbitri ci mettano la faccia. Ne va della credibilità del calcio».

(Il Messaggero)