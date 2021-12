Mou, missione compiuta. Poker di gol con l’Atalanta

La Roma di Mourinho vince, convince e annienta l'Atalanta di Gasperini. I giallorossi vincono per 4-1, rilanciando le proprie ambizioni in chiave europea. È una Roma che non ti aspetti, che sfodera una prestazione alla quale si fa fatica a rintracciare difetti e lacune. «La miglior Roma della stagione, i ragazzi hanno mostrato uno spirito fantastico» l’analisi di Mourinho che ha iniziato a costruire la vittoria durante la settimana tra le mura di Trigoria e successivamente in conferenza stampa, quando aveva confessato di voler andare a Bergamo per vincere.

Torna a brillare anche la stella di Zaniolo: il gol in campionato mancava da 516 giorni e arriva all’interno di una prestazione maiuscola. (La Repubblica)