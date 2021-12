Mou lascia a casa mezza Roma: «Ma non voglio avere rimpianti»

Mourinho sa che i momenti più difficili vanno affrontati con la massima attenzione e per questo motivo vuole dosare le energie della squadra con il bilancino. Alle 18:45 la Roma giocherà in Bulgaria contro il Cska Sofia e il tecnico ha lasciato a casa Mkhitaryan, Smalling e Rui Patricio, che aveva giocato tutti i 2.070 minuti. Alla Roma questa sera non basteranno i tre punti per vincere il girone, ma servirà una vittoria dello Zorya sul Bodo Blimt. "Ho raccontato ai miei giocatori un fatto che ho vissuto di persona. Ero al Manchester United, in Champions League: noi e la Juve eravamo già qualificati agli ottavi. Per finire primi dovevamo battere il Valencia e la Juventus non doveva vincere contro lo Young Boys. Non ci abbiamo creduto, abbiamo pensato che la Juve avrebbe vinto facilmente e quindi la nostra partita non aveva grande significato. Abbiamo perso noi e ha perso anche la Juve. La sensazione, in questi casi, è che ti senti un idiota. Contro il Cska dobbiamo vincere, poi vedremo cosa ha fatto il Bodo. Quello che non deve accadere è che il Bodo non vinca e anche noi non vinciamo", le parole del tecnico in conferenza.

Mourinho ha parlato anche delle assenze: "Sappiamo delle nostre difficoltà, dei tanti infortuni, sappiamo che in questo momento ogni giocatore che perdiamo è un disastro. Abbiamo visto il campo, c’è un metro di neve, sarà ovviamente molto difficile. Dobbiamo anche far riposare qualche giocatore per forza. Covid, infortuni e squalifiche: tutto insieme è troppo. Noi siamo uniti e tranquilli", ma è anche stato chiaro sul fatto che lui e la squadra dovranno considerare il prossimo impegno come quello più importante. Mourinho non si sente cambiato da quando ha vinto la Champions l'Inter: "Nel 2004 avevo il sogno di vincere la Champions League, ora sogno di vincere la Conference League. Sono due competizioni diverse, ma questa è la Coppa in cui siamo e vedremo se sarà possibile vincerla. Vincere la prima edizione sarebbe storico".

(Corsera)