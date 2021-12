Mou in silenzio: già successo con Inter, Real e Chelsea

Niente conferenza stampa della vigilia per Josè Mourinho in vista della sfida della sua Roma contro l'Inter. Il tecnico portoghese in un colpo solo evita domande sul suo splendido passato in nerazzurro e quelle sulle polemiche arbitrali, con l'obiettivo di tenere alta la concentrazione della squadra per quella che sarà una partita particolarmente difficile. Nessuna novità sul silenzio: lo Special One aveva evitato i microfoni già in altre occasioni.

Successe proprio ai tempi dell’Inter, dopo il gesto delle manette nella sfida pareggiata con la Samp. E a Madrid, quando decise di mandare in conferenza Karanka, il suo vice. E pure al Chelsea, nel 2015, quando per protesta contro media ed arbitri si affidò appunto al silenzio, tranne poi dover far marcia indietro costretto dal club blues.

