Mou cerca il bis. Contro la Samp blinda la difesa

L’ultima del 2021 per la Roma è l’occasione per tornare con forza in corsa per il quarto posto. Una vittoria vorrebbe dire restare agganciati al gruppo alto, quello che si spartirà scudetto e posti Champions, consapevoli di quanto sia fondamentale la presenza di Smalling per gli equilibri difensivi. L’inglese è condizionato dai tanti problemi muscolari fin qui avuti, ma quando è stato a disposizione, la differenza si è vista. E lo dicono i numeri. Con Chris titolare in campo, infatti, la Roma ha vinto 7 gare su 9, restando a reti inviolate per ben 5 volte. Il vero limite è legato alla discontinuità fisica che Smalling continua ad avere e che ha trasformato gli ultimi due anni in un calvario, a tal punto da fare pensare al club di dover cercare nel mercato di gennaio un difensore centrale. Dopo la partita, Mourinho concederà il rompete le righe, lasciando i giocatori per la settimana di ferie natalizie. Tra mete europee e Dubai, i giocatori dovranno avere la massima attenzione per quanto riguarda i contagi legati al Covid, visto l’aumento dei positivi.

(La Repubblica)