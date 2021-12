Mou aspetta il jolly

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma continua a lavorare per regalare Maitland-Niles a Mourinho. Il giocatore dell’Arsenal è il primo obiettivo per il mercato di gennaio, una finestra di trasferimenti in cui Tiago Pinto cercherà di regalare due rinforzi al tecnico portoghese tra un laterale che possa alternarsi con Karsdorp e un centrocampista che possa aggiungere qualità alla mediana. Quello che era il primo obiettivo della scorsa estate. I giallorossi hanno il sì di massima del classe 1997 dell’Arsenal - il suo arrivo chiuderebbe le porte all’arrivo di qualsiasi altro extracomunitario - e ora stanno cercando di sistemare i dettagli economici finali della parte contrattuale per cercare poi di arrivare a dama con i londinesi.

Il lungo tira e molla per Xhaka ha insegnato dalle parti di Trigoria che con i Gunners non è mai corretto dare per scontato il buon esito finale della trattativa, ma le diplomazie sono all’opera per cercare di trovare la quadra su un prestito oneroso da circa 1 milione di euro per i prossimi sei mesi con diritto di riscatto nel giugno 2022. La richiesta è di 15/18 milioni, l’offerta giallorossa è di 10. E si aspetta pure che Maitland-Niles, che fungerebbe da jolly per la squadra, sia negativo dopo essere risultato positivo al Covid.

Altro profilo che piace in casa Roma è quello di Kamara del Marsiglia, che aveva effettuato un sondaggio per Diawara. La concorrenza è fortissima visto il contratto in scadenza del centrocampista francese: un eventuale investimento sarebbe facilitato dai soldi incassati da una cessione di Villar (Calafiori è destinato al prestito al Cagliari, Reynolds piace e non poco al Bruges). Nel frattempo per uno dei nomi più in voga nelle ultime settimane, quello di Grillitsch, Romapress riferisce di un incontro con l’agente in agenda per i prossimi giorni: ad ora non c’è ancora nulla di già concluso.

Intanto al giro di boa della stagione si conferma la grande affluenza del pubblico giallorosso allo Stadio Olimpico. La Roma è seconda per «attendance» alle spalle del Milan - tutto esaurito il settore ospiti alla ripresa dopo la sosta - mentre se si considerano soltanto le sole partite giocate successivamente all’incremento al 75% della capienza totale il club dei Friedkin è primo per media spettatori (48.527) e in testa per la percentuale di riempimento dello stadio (91,4%).

Per la sfida con i rossoneri Mourinho conta di ritrovare Pellegrini dopo la lesione muscolare al quadricipite: il capitano è tornato in anticipo dalle vacanze a Dubai e già ieri ha lavorato a Trigoria per cercare di essere al 100% per il big match a San Siro. Il resto del gruppo si riaffaccerà al Bernardini il 30 dicembre per un giro di tamponi anti-Covid e il giorno successivo riprenderanno gli allenamenti a ranghi completi. Ci sarà anche Felix, che non parteciperà alla Coppa d’Africa con il Ghana.

«Siamo forti ma dobbiamo migliorare ancora tanto e lavorare di più. Anche l’anno scorso, quando subivamo gol, non riuscivamo subito a rialzarci, dobbiamo fare meglio su questo aspetto della reazione. Obiettivi per il futuro della Roma? Tentare di vincere almeno lo scudetto», l’ambizioso messaggio lanciato da Ibanez a Sky, che poi continua a strizzare l’occhio alla Nazionale di Roberto Mancini: «Sono brasiliano ma è una cosa su cui devo ancora riflettere, meglio non dire molto sul tema perché ho anche il passaporto italiano. E preferisco sia il tempo a decidere».