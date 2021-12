Mercato sprint: Grillitsch e Pedersen, Mou non vede l'ora di rinforzare la Roma

La Roma si avvicina al mercato di gennaio sapendo che c'è molto da fare e i giorni a disposizioni sono pochi. Il successo con l'Atalanta ha aperto alla possibilità di agganciare il quarto posto, ma il calendario prevede dopo la Sampdoria in casa i match contro Milan e Juventus, motivo per cui Mourinho vorrebbe dei nuovi rinforzi subito. Il mercato estivo è stato spesso definito dal tecnico "di reazione", per l'infortunio di Spinazzola e l'addio di Dzeko, questa volta invece ci sono stati quattro mesi per pianificare. Il leit motiv è "si compra in base a quello che si vende": in uscita ci sono Reynolds, Diawara, Villar e forse anche Kumbulla. In mediana la pista più solida è quella che porta a Grillitsch dell'Hoffenheim, che la Roma conta di prendere a prezzi di saldo in virtù del contratto in scadenza a giugno.

Se in mediana Mourinho vorrebbe un titolare, per la fascia destra si cerca un'alternativa a Karsdorp, ma il dubbio è se prendere un giocatore solo per il presente o anche per il futuro. Nel secondo caso tra i profili seguiti spunta quello di Pedersen del Feyenoord, 21 anni. Piace anche Bouna Sarr del Bayern Monaco. L'Udinese ha poi proposto Stryger Larsen, 30 anni, con il contratto in scadenza a giugno. Quello che conta, però, è muoversi in fretta, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra, dove c'è soltanto Karsdorp. In vista dei prossimi big match sarebbe bello puntellare la rosa fin dai primissimi giorni di gennaio, per non rischiare di essere risucchiati indietro in classifica.

(Gasport)