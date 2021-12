Mercato, ipotesi Tolisso in scadenza di contratto. C'è anche Saul

IL ROMANISTA (P. TORRI) - [...] Il problema è che, nomi a parte, quello che filtra è che gli euro a disposizione non è che siano simil emiro. Anzi. Tanto è vero che il direttore sportivo giallorosso, a quei procuratori con cui si è confrontato nelle ultime settimane, ha detto chiaro e tondo che le operazioni in entrata saranno possibili soltanto o quasi con la formula del prestito, volendo con un diritto di riscatto, non volendo con l'obbligo. Operazioni, inoltre, che hanno questa priorità: prima il difensore esterno, poi il centrocampista. Cosa, però, che a noi, come ordine di priorità, ci risulta strana visto che Mourinho è dal giugno scorso che va chiedendo un uomo di qualità da schierare in mezzo al campo, un giocatore cioè in grado, negli auspici dello Special One, di far salire di livello il reparto e di conseguenza tutta la squadra. La cosa è talmente assodata che, a proposito dei possibili arrivi di Trigoria, continuano a fiorire indiscrezioni soprattutto di centrocampisti.

E' di tre giorni fa, per esempio, quella del francese Corentin Tolisso, in scadenza di contratto il prossimo trenta giugno con il Bayern e, per quello che raccontano i bene informati, più che intenzionato a cominciare una nuova avventura che gli consenta di tornare a giocare con una certa continuità (a Monaco con quella rosa e in conseguenza anche di problemi fisici, in questa stagione il campo lo ha visto pochino). Alla schiera di nomi che sono già usciti ci permettiamo di aggiungere, con ragionevole certezza, anche quello di Saul Niguez, lo spagnolo di proprietà dell'Atletico Madrid che l'estate scorsa, in cambio di cinque milioni, si è trasferito in prestito al Chelsea con un diritto di riscatto fissato a quaranta milioni. Cifre che come non è difficile capire, sono assolutamente fuori portata dalla Roma attuale. Ma nel calcio, in alcune occasioni ci sono degli incastri che possono rendere praticabile anche quello ritenuto impossibile. [...]

Il suo stipendio è intorno ai tre milioni e mezzo netti a stagione che, divisi per due, fa meno di due milioni per i sei mesi da gennaio a giugno. Il quarto indizio, sia per gennaio che per giugno, è che in Spagna continuano ad assicurare che l'Atletico Madrid sarebbe interessato al cartellino di Gonzalo Villar, giocatore sicuramente in uscita dalla Roma perché mai entrato nelle grazie di Mourinho. Uno scambio di prestiti a gennaio per poi darsi appuntamento a giugno per vedere se e come si potrebbe trasformare in uno scambio di cartellini (con la Roma che comunque dovrebbe mettere un certo cash sul piatto visto che Saul con l'Atletico ha un contratto fino al trenta giugno del duemilaventisei), non è da escludere. [...]

