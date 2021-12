Malore per un tifoso. La curva Sud non canta più

Al 25’ di Roma-Spezia, Tommaso, un ragazzo di 23 anni che tifava in Sud è stato colto da arresto cardiaco. Immediato l’intervento del personale sanitario presente all’Olimpico che ha provato subito a rianimarlo con un defibrillatore. Poi, il viaggio verso il policlinico dove i medici lo hanno stabilizzato ma alla fine della partita il giovane non era ancora dato fuori pericolo. Subito dopo l’accaduto, la curva ha smesso di cantare, per l’angoscia e per rispetto nei confronti del compagno di stadio.

(Il Messaggero)